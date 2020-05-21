خلية الإعلام الأمني تكشف معلومات كاملة عن المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي

2020/05/21 | 09:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الخميس المعلومات الكاملة عن أحد قيادي جماعة "داعش" الوهابية الذي كان مرشحا لخلافة زعيم هذه الجماعة أبوبكر الب...

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