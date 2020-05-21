نائب عن بابل: لاتوجد سجون سرية بجرف النصر وسأستقيل اذا مُنعت دخولها

2020/05/21 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..جدد النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني، الخميس، نفيه وجود سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة، مؤكدا أنه مستعد للاستقالة اذا منُع من دخول الناحية.وقال السلطاني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “لا توجد سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي بابل”، مؤكدا أنه “مستعد لدخول ناحية جرف النصر واذا […]

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