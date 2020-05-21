وزير يحذر من التأثير السلبي لسد اليسو على العراق ويدعو للتفاوض مع الاتراك

2020/05/21 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، من تأثير سد اليسو التركي على المواسم الزراعية القادمة ما لم نتفق على خطة التشغيل، معربا عن تفاؤل عراقي في المفاوضات بين بغداد واسطنبول.وقال في تصريح صحفي، ان “تاثير سد اليسو سيظهر في المواسم القادمة ما لم نتفق على خطة التشغيل ويجب ان نجلس […]

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