استشهاد مقاتل من الحشد بإحباط هجوم “داعشي” في جزيرة الكرمة

2020/05/21 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الحشد الشعبي،امس الاربعاء، هجوما لتنظيم داعش الإجرامي شمال شرق الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان فوج الكرمة التابع للحشد تصدى لتعرض داعشي في جزيرة الكرمة شمال شرق الفلوجة، مشيرا الى ان قوات الحشد دخلت باشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم من المهاجمين.واضاف ان الحشد قدم أحد مقاتليه شهيدا

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