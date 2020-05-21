ممثل الصحة العالمية في العراق يُرجح زيادة الحظر المناطقي ويؤكد فشل الحرارة بالقضاء على كورونا

2020/05/21 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رجح ممثل الصحة العالمية، أدهم اسماعيل، الخميس، ازدياد عدد المناطق التي يفرض عليها حظر مناطقي، ...





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