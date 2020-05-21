البرازيل تتصدر قائمة دول أمريكا اللاتينية بضحايا فيروس كورونا

2020/05/21 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والأولى في أمريكا اللاتينية، ففي غضون 72 ساعة فقط قفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالميا بالإصابات.

وللمرة الأولى تتخطى حصيلة الوفيات اليومية جراء الفيروس، في البرازيل، عتبة الألف وفاة، إذ سجلت 1179 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 17.971، علما أن الرقم القياسي السابق في هذا البلد يعود إلى 12 مايو الجاري حين سجلت وفاة 881 مصابا خلال 24 ساعة، أما عدد المصابين بفيروس كورونا فبلغ الأربعاء 271.628.

ويرى خبراء أنه إذا استمر هذا الاتجاه التصاعدي في أعداد الوفيات خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن البرازيل، البلد الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية بالفيروس، ستشهد مرحلة يتسارع فيها تفشي الوباء وصولا إلى الذروة المتوقع بلوغها بحسب خبراء في مطلع يونيو.

كما يعتبر خبراء أن أعداد الإصابات والوفيات المعلن عنها هي أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية، وأن العدد الفعلي للمصابين قد يكون 15 مرة أكثر من الرقم الرسمي.

وعلى غرار البرازيل، شهدت تشيلي تسارعا لانتشار العدوى، مع تجاوزها عتبة الـ50 ألف إصابة و544 وفاة، وتزامن ذلك مع اندلاع أعمال شغب في العاصمة سانتياغو.

وفي مؤشر مثير للقلق على تفاقم الضغوط الاقتصادية، نشرت سلطات تشيلي، جنودا على أطراف عاصمتها سانتياغو التي تشهد إغلاقا بعدما اندلعت صدامات مع متظاهرين غاضبين من نقص الغذاء وخسارة الوظائف.

وفي سياق متصل، دفع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا اللاتينية بعض المناطق إلى تعليق خططها لتخفيف القيود، كما هو الحال في كوردوبا ثاني مدن الأرجنتين، التي تراجعت عن خطتها لتخفيف تدابير الإغلاق جراء ارتفاع عدد الإصابات.

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، الخميس (21 ايار 2020)، عن وضع خطة متكاملة للسيطرة على فايروس كورونا في بؤر انتشاره، مشيراً إلى أن سبب قلة الإصابات في العراق مقارنة بدول الجوار يعود للعامل المناعي.

وقال التميمي في تصريح ص

بغداد اليوم-متابعة

فوضى، ونقطة انتشار للوباء، هكذا وصف تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز إجراءات حظر السفر التي فرضتها العديد من الدول لمنع وصول فيروس كورونا لها.

ما يحصل في العالم الآن أثبت أن إجراءات حظر السفر لم تنجح في وقف انتشار الفيروس الذي طا

بغداد اليوم- متابعة

كشفت دراسة لقطاع الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أن "ثلث الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص مصابين بمرض السكري"، فيما بينت أن "السكري من النوع 1 هو أخطر بالنسبة لمرضى كورونا من السكري من النوع 2".

وقالت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرازيل تتصدر قائمة دول أمريكا اللاتينية بضحايا فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرازيل تتصدر قائمة دول أمريكا اللاتينية بضحايا فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).