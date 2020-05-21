تسجيل 745 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

2020/05/21 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 176752 حالة.وقال المعهد في بيان له: “تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8147 حالة”.وكانت ألمانيا نجحت في السيطرة على سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير، حيث […]

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