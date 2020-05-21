يوم القدس العالمي وآلية تحرير فلسطين

2020/05/21 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميد حلمي البغداديبعد مرور 41 عاما على اطلاقه تتكامل الرؤية الاستراتيجية ليوم القدس العالمي بعدما قطعت هذه المناسبة (الدينية ـ الثورية ـ السياسية) اشواطا مهمة للغاية على مستوى تحويل التظاهرات والشعارات الى واقع عملي مزلزل بات يضيق الخناق على “اسرائيل” والصهاينة الغاصبين ومن يتحالف معهم في عصرنا.لقد اتت الدعوة التي اعلنها سيدنا الراحل الامام الخميني […]

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