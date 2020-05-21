الصين: نتعاون مع العراق بقلب رجل واحد لمكافحة كورونا

2020/05/21 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد السفير الصيني في العراق تشانغ تاو، الخميس، أن العراق والصين شهدا تعاونا وثيقا “بقلب رجل واحد” في مكافحة فيروس كورونا، عادا ذلك نموذجا مثاليا في التعاون الدولي لمكافحة الوباء، فيما أشار إلى عدم تسجيل اية إصابة بالفيروس لغاية الان.وقال تاو في مقال له اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “في الفترةِ الأخيرةِ، شهدت الصين […]

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