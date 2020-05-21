وزير الصحة: الكمامة ستبقى معنا الى نهاية العام المقبل 2021

2020/05/21 | 09:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، بقاء الكمامة مع الأشخاص الى نهاية العام المقبل 2021 نظرا لانتشار جائحة كورونا، فيما بين حقيقة موت الفيروس في الصيف.وقال التميمي في حوار متلفز تابعته وكالة صدى، إن “الكمامة ستبقى معنا لسنوات قادمة”، مشيرا إلى أنه “نقدر بقاء الكمامة معنا لغاية نهاية العام المقبل 2021”.وأضاف، أن “فيروس

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