محافظة بغداد: وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة

2020/05/21 | 09:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشرُ محافظة بغداد اعداد خطة لتخصيص الاراضي السكنية المفروزة والبالغ عددها 600 قطعة في قضاء ابو غريب بعد عطلة عيد الفطر المبارك، فيما كشفت عن وجود مليون طلب لتسلم اراض من جميع الفئات المشمولة.وقال مدير عام مديرية بلديات بغداد التابعة للمحافظة ياسر القريشي في تصريح، ان مديريته “ستباشر بعد عطلة عيد الفطر المبارك اعداد […]

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