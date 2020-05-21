الكعبي : يجب إحالة وزراء في الحكومة السابقة متهمين بالفساد على القضاء

2020/05/21 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، ان أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، إحالة وزراء في الحكومة السابقة من الذين عليهم ملفات فساد على القضاء.وقال الكعبي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة ستتركز على جملة من الملفات المهمة التي تم […]

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