بحادث مروع.. انتشال جثث أربعة لأطفال من مشروع ري بكركوك

2020/05/21 | 09:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت فرق انقاذ الدفاع مدني في محافظه كركوك صباح الخميس من انتشال اربع جثة تعود لأطفال بعد سقوط عجلة مدنية في مشروع ري قضاء داقوق.

وقالت الدفاع المدني ان الحادث وقع نتيجة قلة الانتباه أثناء القيادة مما ادى الى سقوط وغرق العجلة في مشروع ري داقوق.

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