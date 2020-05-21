تحرك نيابي لحسم ملف توزيع القروض بين العاطلين

2020/05/21 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحرك لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بالتنسيق مع وزارة العمل لحسم ملف توزيع قروض للعاطلين تصل إلى 10 ملايين دينار، فيما تعتزم اللجنة عقد اجتماع مشترك مع الوزارة بشأن هذا الملف.

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