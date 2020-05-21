2020/05/21 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في محافظة المثنى، الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان مقتضب انه “تم تسجيل حالة وفاة لشخص أربعيني مصاب بفيروس كورونا بردهة العزل في مستشفى الحسين وبذلك ليرتفع عدد الوفيات في المحافظة الى اربعة أشخاص”.يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة اعلنت امس الاربعاء عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية أزمة المثنى: وفاة رجل أربعيني جراء إصابته بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية أزمة المثنى: وفاة رجل أربعيني جراء إصابته بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).