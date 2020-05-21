قرداش يكشف أول خطوة قام بها التنظيم بعد خسارته الأراضي بعمليات التحرير.. ويقارن بين البغدادي وخليفته

2020/05/21 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف عبدالناصر قرداش المرشح لخلافة ابو بكر البغدادي، الذي اعلنت المخابرات العراقية اعتقاله يوم امس، عن ماجرى داخل تنظيم داعش بعد خسارتهم الاراضي الشاسعة التي كانوا يسيطرون عليها، وطبيعة الخلافات داخل التنظيم.وقال قرداش في مقابلة خاصة مع العربية الحدث وتابعتها “يس عراق”، إنه “بعد خسارة المساحات الشاسعة حدثت اجتماعات مع القيادات […]

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