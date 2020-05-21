صحة نينوى تباشر إعمار المستشفى الألماني وتفتتح مستشفى الحضر العام

2020/05/21 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرتْ دائرة صحة نينوى، اعمال تأهيل المستشفى الالماني بعد خروجه عن الخدمة في ايمن الموصل، بينما افتتحت مبنى مستشفى الحضر العام.وقال مدير عام دائرة صحة نينوى فلاح الطائي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات الهندسية والفنية باشرت اعمار المستشفى الالماني سعة 400 سرير في ايمن الموصل بعد خروجه عن الخدمة ابان سيطرة […]

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