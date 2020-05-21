امريكا تفرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين بينهم وزير

2020/05/21 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، عن فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين من بينهم وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي.ونقلت قناة ( برس تي في ) في تقرير ترجمته /المعلومة / ان العقوبات غير القانونية اعلنت عنها وزارة الخزانة في وقت متأخر من مساء الاربعاء وسط حملة ادارة ترامب الظالمة […]

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