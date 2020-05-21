السوداني والدراجي : وزارة النفط وافقت على اتفاق اوبك+ بصورة فردية

2020/05/21 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..شن النائبان محمد شياع السوداني ومحمد الدراجي، الخميس، هجوماً على وزارة النفط بعد نفيها تصريحات لهما حول خفض الإنتاج ضمن اتفاق “اوبك +”.وقال النائبان في بيان مشترك “فوجئنا ببيان وزارة النفط الذي اشار الى الاستغراب مما ذُكره النائبان محمد شياع السوداني ومحمد صاحب الدراجي في برنامج اقصر الطرق الذي بثته قناة الشرقية عن […]

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