القوات الأمنية تعثر على مشارك بتفجير الامامين العسكريين في إحدى السجون العراقية !

2020/05/21 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت قيادة عمليات سامراء، “وضع اليد” على أحد المشاركين بتفجير قبتي الامامين العسكريين، بعد تواجده لعامين داخل احد السجون دون معرفته.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في بيان مقتضب، إنه “تسلم أحد الإرهابيين المشاركين بتفجير قبة الإمامين العسكريين وبعملية اغتيال الإعلامية أطوار بهجت”، موضحا أن “الإرهابي المدعو عباس ابراهيم […]

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