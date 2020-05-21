العراق يتسلم أحد المشاركين بتفجير قبة الإمامين العسكريين وقتل الإعلامية اطوار بهجت

2020/05/21 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، الخميس، عن استلام احد الإرهابيين المشاركين بتفجير قبة مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) وبعملية اغتيال الاعلامية أطوار بهجت.وقال الزهيري في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الارهابي المدعو عباس ابراهيم خلف صالح الرحماني الملقب عباس عنيفة من الذين كان لهم سجل

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