وزارة الصحة: 85% من المصابين بكورونا يتمتعون بمناعة ممتازة

2020/05/21 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، أن 85 بالمئة من الحالات التي سجلت ظهرت عليهم اعراض كورونا ما بين متوسطة الى خفيفة، كونهم يتمتعون بمناعة ممتازة، فيما أشار إلى وضع خطة متكاملة للسيطرة على الفيروس.وقال التميمي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “رافق بدء الحظر المناطقي في ست مناطق

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