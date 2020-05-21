وزير الصحة: الصين كانت الراعي الأول بمساعدة العراق في مواجهة كورونا

2020/05/21 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الخميس، بالمساعدات التي قدمتها الصين الى العراق في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الصين كانت الراعي الاول لمساعدة العراق في مواجهة كورونا.وقال التميمي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الصين كانت الراعي الاول لمساعدة العراق في مواجهة كورونا”، مبينا أن “الوزارة استنفرت جهودها بعد ظهور اول اصابة […]

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