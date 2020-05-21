القبض على 6 مطلوبين بتهمة تجارة وحيازة المخدرات في ديالى

2020/05/21 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت قوات امنية مشتركة القبض على 6 مطلوبين بتهمة تجارة وحيازة المخدرات في محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في بيان، ان قوات امنية من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفوج طوارئ ديالى الثاني وبعمليات امنية نفذت في خانقين شمال شرق بعقوبة وبلدروز ومندلي شرق […]

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