الحشد ينفذ عملية استباقية لإحباط تسللات “داعش” في الانبار

2020/05/21 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فتشت قوة من الحشد الشعبي والجيش، الخميس، صحراء الانبار غرب مدينة الرمادي لتجنب تسلل عصابات “ داعش” الاجرامية الى داخل المدينة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من فوج الرمادي الرابع عشر والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش صحراء الانبار غرب مدينة الرمادي و الكيلو 70 وتفتيش المعامل داخل الصحراء […]

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