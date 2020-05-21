إصابات كورونا حول العالم تواصل ارتفاعها وتقترب من الـ 5 ملايين إصابة والوفيات 328

2020/05/21 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، اليوم الخميس، إلى نحو 5 ملايين إصابة، في إحصائية جديدة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعد مرجعاً لتتبع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الجامعة، فإن "حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغت 4 ملايين و999981 شخصا، بزيادة 99,5 ألف عن اليوم السابق".

وأظهرت بيانات الجامعة، أن "إجمالي الوفيات بالفيروس وصل إلى أكثر من 328 ألفا، فيما اقترب مجموع المتعافين من مليون و900 ألف شخص".

وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء، مع نحو مليون و551853 إصابة، وأكثر من 93439 حالة وفاة.

وفي المركز الثاني من حيث الإصابات، تأتي روسيا بـ308705 حالة مصابة، إلا أن حصيلة الوفيات في البلاد تتميز بنسبة منخفضة مقارنة مع الدول المتضررة الأخرى، حيث تم رصد 2972 حالة.

بينما تأتي البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات وبواقع 291579 حالة مصابة، والسادسة من حيث عدد الوفيات بـ18859 حالة .

خلية أزمة ذي قار تعطل الدوام في أحد الأقضية بسبب تسجيل حالة وفاة بكورونا

يتبع .



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بغداد اليوم- متابعة

أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والأولى في أمريكا اللاتينية، ففي غضون 72 ساعة فقط قفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالميا بالإصابات.

وللمرة الأولى تتخطى حصيلة الوفيات اليومية ج

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، الخميس (21 ايار 2020)، عن وضع خطة متكاملة للسيطرة على فايروس كورونا في بؤر انتشاره، مشيراً إلى أن سبب قلة الإصابات في العراق مقارنة بدول الجوار يعود للعامل المناعي.

وقال التميمي في تصريح ص

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