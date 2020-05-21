2020/05/21 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية أزمة ذي قار تعطل الدوام في أحد الأقضية بسبب تسجيل حالة وفاة بكورونا

يتبع .



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بغداد اليوم-متابعة

وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، اليوم الخميس، إلى نحو 5 ملايين إصابة، في إحصائية جديدة أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعد مرجعاً لتتبع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات الج

بغداد اليوم- متابعة

أصبحت البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والأولى في أمريكا اللاتينية، ففي غضون 72 ساعة فقط قفزت من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالميا بالإصابات.

وللمرة الأولى تتخطى حصيلة الوفيات اليومية ج

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة الدكتور حسن التميمي، الخميس (21 ايار 2020)، عن وضع خطة متكاملة للسيطرة على فايروس كورونا في بؤر انتشاره، مشيراً إلى أن سبب قلة الإصابات في العراق مقارنة بدول الجوار يعود للعامل المناعي.

وقال التميمي في تصريح ص

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