2020/05/21 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اياد بنيان اليوم الخميس، (21 مايس 2020)، عن موعد انطلاق منافسات دوري الكرة للموسم المقبل، فيما اشار لموعد استئناف ونهاية دوري الموسم الحالي.

وقال بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوري الموسم الحالي سيعود بالثالث من تموز وينتهي منتصف اب وعقود اللاعبين والمدربين امر يحل مع ادارات الاندية".

واضاف، "اما موعد موسم 2020/2021 فسينطلق في الخامس من ايلول المقبل".

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قد طالب الاتحادات الوطنية بوضع موعد افتراضي لاستئناف دوري الموسم الحالي الذي توقف بسبب وباء كورونا.

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن أن نادي سيول الكوري الجنوبي، قد يتعرض للخصم من نقاطه في الدوري، بالإضافة إلى توقيعه غرامة مالية، بسبب استعانته بعددٍ من الدمى الجنسية في المدرجات أثناء مباراة محلي

بغداد اليوم/ متابعة

أرسلت إدارة نادي نفط الوسط اليوم الاربعاء،( 20 مايس 2020)، كتاب استدعاء لمدرب فريق الكرة بالنادي راضي شنيشل على خلفية حضور مؤتمر المدربين والهيئة التطبيعية للكرة العراقية والذي حضره ثلاث مدربين فقط.

وقال أمين سر

بغداد اليوم - خاص

عقدت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، الاربعاء (20 ايار 2020)، اجتماعا تشاوريا مع مدربي دوري الكرة الممتاز بغياب ملحوظ لاغلبية المدربين، حيث حضر الاجتماع مدرب الزوراء باسم قاسم ومدرب نفط الوسط راضي شنيشل ، إضافة لمدر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محدداً نهاية الدوري الحالي.. بنيان يعلن موعد انطلاق الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محدداً نهاية الدوري الحالي.. بنيان يعلن موعد انطلاق الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).