الصحة العالمية تكشف تفاصيل الإجراءات المتخذة في الحظر المناطقي في بغداد

2020/05/21 | 10:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية في العراق، عن تفاصيل الإجراءات الصحية المتخذة في الحظر المناطقي.وقال ممثل المنظمة العالمية في العراق أدهم اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “منظمة الصحة العالمية في العراق اقترحت على وزارة الصحة والبيئة فرض الحظر المناطقي”، مبينا أن “نتائج الحظر المناطقي ستتضح خلال يومين

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