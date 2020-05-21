خلال 20 يوم فقط.. إيرادات جمرك أم قصر تبلغ 11 مليار دينار

2020/05/21 | 10:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة بلغتْ ايرادات جمرك ام قصر الاوسط في محافظة البصرة اكثر من 11 مليار دينار خلال الـ 20 يوما الماضية.وقال مدير المركز عبد الجليل صبحي ان "ايرادات المركز بلغت اكثر من 11 مليار دينار خلال العشرين يوما الماضية، اذ تعد الاعلى جمركيا في الميناء خلال ازمة فايروس كورونا الحالية".واضاف صبحي ان" ادارة المركز اعدت خطة لتعظيم موارد المركز الجمركية لدعم خطة الحكومة بفتح منافذ مالية غير نفطية".واكد "امكانية تحقيق ذلك من خلال تبسيط اجراءات المعاملات الجمركية وتشكيل لجان للمتابعة والمراقبة للحد من ظاهرة التهرب الجمركي".

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