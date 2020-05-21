الحشد الشعبي يدمر مضافات “داعش” بعملية أمنية شمال غرب بيجي

2020/05/21 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الخميس، عددا من مضافات “ داعش” بعملية امنية شمال غرب قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، واعتقلت عددا من المشتبه بهم.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية تطهير واسعة في شمال غرب قضاء بيجي”.[…]

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