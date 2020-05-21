اللواء 35 بالحشد يدمر عددا من مضافات داعش بعملية أمنية شمال غرب قضاء بيجي

2020/05/21 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي، الخميس، عددا من مضافات داعش بعملية امنية شمال غرب قضاء بيجي، واعتقلت عددا من المشتبه بهم.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عملية تطهير واسعة في شمال غرب قضاء بيجي، اسفرت عن تدمير عدد من المضافات

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