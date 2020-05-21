2020/05/21 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 176752 حالة.وقال المعهد في بيان له: “تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8147 حالة”.وكانت ألمانيا نجحت في السيطرة على سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير، حيث رفعت المستشفيات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تعلن تسجيل 745 إصابة جديدة و57 وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تعلن تسجيل 745 إصابة جديدة و57 وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).