فنزويلا تتحدى أميركا: سنحمي ناقلات النفط الإيرانية

2020/05/21 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن القوات المسلحة لبلاده سترافق ناقلات الوقود الإيرانية التي ستدخل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا.وقال بادرينو، في حديث للتلفزيون الفنزويلي الرسمي، إن القوات المرافقة سترحب بالسفن الإيرانية وستشكر الشعب الإيراني لتضامنه وتعاونه مع فنزويلا.وذكر بادرينو أن الحكومة الفنزويلية على اتصال مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي.[…]

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