امانة بغداد توضح اسباب ومعالجات الشحة جنوي العاصمة

2020/05/21 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت امانة بغداد، الخميس، ان سبب الشحة الحاصلة مؤخراً في بعض مناطق جنوب بغداد هي بسبب تذبذب التيار الكهربائي في الايام القليلة الماضية.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “دائرة ماء بغداد احدى ملاكات امانة بغداد اوضحت ان الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي عن محطات ومشاريع الماء سببت افراغ الشبكة من الماء […]

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