أمانة بغداد: شحة المياه جنوب بغداد سببها تذبذب الكهرباء

2020/05/21 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت أمانة بغداد، الخميس (21 ايار 2020)، عن أسباب شحة المياه الحاصلة في بعض مناطق جنوب بغداد، مبينة أنها بسبب تذبذب التيار الكهربائي.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سبب الشحة الحاصلة مؤخراً في بعض مناطق جنوب بغداد هي بسبب تذبذب التيار الكهربائي في الايام القليلة الماضية".

وأضافت، أن "دائرة ماء بغداد احدى ملاكات امانة بغداد اوضحت ان الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي عن محطات ومشاريع الماء سببت افراغ الشبكة من الماء ما يتطلب وقت اضافي لامتلاء الشبكة ووصول الماء الى المواطن ورغم تشغيل المولدات الكهربائية بلحظة انقطاع التيار الكهربائي الى ان كفاءتها في التشغيل لا يوازي الكهرباء الوطنية".

وتابع بيان الأمانة، أن "الدائرة المذكورة قامت بعدة اجراءات اضافية منها استحداث ربطات ماء لضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى المناطق المذكور مع الايعاز بتشغيل محطات ومشاريع الماء بطاقتها القصوى لتلافي هذه المشكلة".

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يتبع.



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