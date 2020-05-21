الرافدين يعلن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/05/21 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (21 أيار 2020)، صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء هذا ال...





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