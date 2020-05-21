درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض اعتباراً من السبت.. التوقعات الجوية لليوم واليومين المقبلين

2020/05/21 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لليوم الخميس، واليومين المقبلين، فيما لفتت الى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض اعتباراً من السبت المقبل.

وذكرت الهيأة أن طقس اليوم الخميس، سيكون صحوا، مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة، في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية.

ولفتت الى أن درجة الحرارة العظمى، في بغداد وكركوك، وصلاح الدين، والانبار، ووساط، والمثنى ستصل الى 44 مئوية، و44 في الناصرية، وميسان، والديوانية، والنجف، وكربلاء، و45 في البصرة، واقل من ذلك في المحافظات الاخرى.

ووفقا للهيأة، فان درجات الحرارة تستمر بالارتفاع قليلا، في يوم الجمعة، فيما يتحول الطقس الى غائم جزئيا ليلا.

وتنخفض درجات الحرارة قليلا، في المناطق الوسطى والشمالية، ولا تتغير في المنطقة الجنوبية، يوم السبت، ويتراوح الطقس بين الصحو والغائم جزئيا في المناطق كافة.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت أمانة بغداد، الخميس (21 ايار 2020)، عن أسباب شحة المياه الحاصلة في بعض مناطق جنوب بغداد، مبينة أنها بسبب تذبذب التيار الكهربائي.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سبب الشحة الحاصلة مؤخراً في بعض مناطق ج

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (21 أيار 2020)، صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء هذا اليوم.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

رجح ممثل الصحة العالمية، أدهم اسماعيل، الخميس، ازدياد عدد المناطق التي يفرض عليها حظر مناطقي، فيما أكد أن الحرارة أثبتت عدم قدرتها بالقضاء على فيروس كورونا.

وقال إسماعيل، في بيان موجز، إن "الحرارة أثبتت عدم قدرتها في

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