النزاهة تحيل قائممقام سامراء للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد

2020/05/21 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت محمكة النزاهة قائممقام قضاء سامراء محمود خلف السامرائي، على ذمة التحقيق، فيما تولى المحافظ إدارة المنصب من موقع ادنى.ويأتي التوقيف بسبب بتهم الفساد الموجهة اليه بناء على اوامر استقدام صدرت بحقه”.ويشغل محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري وبموجب صلاحياته الدستورية ادارة منصب قائممقام سامراء من موقع ادنى”.

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