الزراعة تباشر بصرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء

2020/05/21 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، ومن خلال شركة مابين النهرين العامة للبذور عن صرف المستحقات المالية لمسوقي محصول الذرة الصفراء.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة باشرت بدفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الذرة الصفراء للدفعة الثانية من السيولة النقدية للشركة وبنسبة 15% من الكمية المسوقة لهذا الموسم”.وأضاف البيان […]

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