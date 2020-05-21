ناسا : ابتكار جهاز ينتج الأشعة الكونية


ناسا : ابتكار جهاز ينتج الأشعة الكونية
2020/05/21 | 10:47 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..

استطاع خبراء ناسا ابتكار مجموعة من الأجهزة تسمح بالتحكم في حركة مختلف تيارات الأيونات السريعة والجمع بينها لتحاكي مواصفاتها الأشعة الكونية الحقيقية .

ومع العلم أن تلك الأشعة يمكن أن تشكل خطورة على حياة رواد الفضاء.

وتم كشف نتائج التجارب الأولى التي أجريت على الفئران في مجلة PLos One العلمية الأمريكية.

[…]

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