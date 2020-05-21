ناسا : ابتكار جهاز ينتج الأشعة الكونية

2020/05/21 | 10:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استطاع خبراء ناسا ابتكار مجموعة من الأجهزة تسمح بالتحكم في حركة مختلف تيارات الأيونات السريعة والجمع بينها لتحاكي مواصفاتها الأشعة الكونية الحقيقية .ومع العلم أن تلك الأشعة يمكن أن تشكل خطورة على حياة رواد الفضاء.وتم كشف نتائج التجارب الأولى التي أجريت على الفئران في مجلة PLos One العلمية الأمريكية.[…]

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