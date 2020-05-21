مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/05/21 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إنه باشر “بصرف الرواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”.وأضاف البيان، أنه “بإمكان المشمولين استلام رواتبهم عن طريق فروع المصرف او أي مكاتب قريبة منهم”.

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