الحشد والجيش يفتشان صحراء الانبار غرب مدينة الرمادي

2020/05/21 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتشت قوة من الحشد الشعبي والجيش، الخميس، صحراء الانبار غرب مدينة الرمادي لتجنب تسلل عصابات داعش الإرهابي الى داخل المدينة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة من فوج الرمادي الرابع عشر والجيش نفذت عملية دهم وتفتيش صحراء الانبار غرب مدينة الرمادي و الكيلو 70 وتفتيش المعامل داخل الصحراء وتدقيق قاعدة بيانات

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