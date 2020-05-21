بعد توقف دام 4 سنوات.. أدوية سامراء تطرح مستحضر “زنك كاستر”

2020/05/21 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الشركة العامة لصناعة أدوية سامراء، الخميس، عن طرح مستحضر زنك كاستر كريم بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.وقال المدير العام للشركة عبد الحميد السالم في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الشركة عاودت طرح مستحضر زنك كاستر وبكميات مناسبة وهو المستحضر الذي يعتبر فعالا وذا قدرة علاجية عالية لحالات الاحمرار […]

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