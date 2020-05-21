بكين تحتج على تصريح بومبيو بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ

2020/05/21 | 11:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الصين، عن استيائها الشديد واحتجاجها على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن قضية حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ.وقال بيان وزعته اليوم الخميس، مفوضية الخارجية الصينية في هونغ كونغ: “نعرب عن احتجاجنا الشديد، بخصوص الاتهامات الدورية التي تصدر عن سياسيين أمريكيين، ومن ضمنهم بومبيو والسناتور الجمهوري مارك روبيو، ضد الحكومة […]

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