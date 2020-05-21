مليشيات إيران تستخدم الحافلات المدنية لـ «تمويه» تحركاتها شرقي سوريا

2020/05/21 | 11:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – دخلت مساء أمس، ثلاث حافلات تقل عناصر من المليشيات الإيرانية إلى محافظة #دير_الزور، عبر معبر #القائم الحدودي مع #العراق.وقال مراسل (الحل نت): إن «العناصر استخدموا الحافلات المدنية للتمويه، خشية استهدافهم من قبل #الطيران_الإسرائيلي الذي…

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