2020/05/21 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة: الأطراف الشيعية توشك على خسارة نفوذها لـ’المرة الأولى’.. وإيران قد لا تسكت! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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