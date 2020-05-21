أسعار صرف الدولار تسجل انخفاضاً في السوق المحلية

2020/05/21 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الخميس، (21 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 122.300 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 122.750 ديناراً.سعر شراء الدولار = 121.750 ديناراً.

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