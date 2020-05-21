ديالى تعلن انجاز المرحلة الأولى بـ

2020/05/21 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائممقام قضاء بعقوبة، عبد الله الحيالي، الخميس، انجاز المرحلة الاولى، مما أسماه بـ"أهم محاور الجنوب"، سيخفف أكثر من 20% من الزحامات.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أحد شركات القطاع الخاص انجزت المرحلة الاولى من مشروع طريق بهرز- بعقوبة الجديد، والذي يمثل اهم المحاور البرية لمناطق جنوب ديالى، والذي خصصت له ميزانية تصل الى 14 مليار دينار لإنجازه".

وأضاف الحيالي، ان "أهمية الطريق بكونها نافذة برية من بعقوبة الى بهرز وصولا الى الجسر الكونكريتي، الذي سينقل آلاف المركبات التي تقل طلاب جامعة ديالى صوب منطقة المرادية دون المرور بمركز المحافظة، ومن ثم سيخفف أكثر من 20% من زخم المركبات وهذا أمر بالغ الأهمية للتخفيف من وطأة الازدحامات".

وأشار الى ان "المرحلة الثانية ستنطلق خلال ايام، بعد اعطاء الضوء الاخضر"، مؤكدا "انه اول مشروع سينجز خلال فترة كورونا التي تسببت في تعطيل عشرات المشاريع الخدمية بسبب المخاوف من انتشار الفيروس".

وكانت ازمة كورونا، قد تسببت في ايقاف عشرات المشاريع الخدمية في ديالى خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس (21 أيار 2020)، تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع في محاصيل الحنطة قبل أن يلتهم الحريق بقية المحصول.

ونشر موقع الدفاع المدني، شريطاً مصوراً على موقعه، يظهر فيه تمكن فرق الدفاع المدني من إخماد ا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت أمانة بغداد، الخميس (21 ايار 2020)، عن أسباب شحة المياه الحاصلة في بعض مناطق جنوب بغداد، مبينة أنها بسبب تذبذب التيار الكهربائي.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سبب الشحة الحاصلة مؤخراً في بعض مناطق ج

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس (21 أيار 2020)، صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء هذا اليوم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمة "واع"، أن مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وكان البنك المركزي

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