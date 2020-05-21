أكثر من 8800 إصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد

2020/05/21 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس (21 أيار 2020)، تسجيل 8849 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساع...





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